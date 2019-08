Cristóbal Marte dedica al presidente Danilo Medina y al ministro de Deportes, medalla de oro obtenida por Las Reinas del Caribe, del voleibol en Los Panamericanos

Rafael Castro |12 de agosto 2019

Santo Domingo RD

El director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte dedicó al presidente Danilo Medina y al ministro de Deportes, Danilo Díaz la medalla de oro obtenida por Las Reinas del Caribe de República Dominicana, en el voleibol, 3-1 sobre Colombia en el partido final de esta disciplina correspondiente a los Panamericanos que se efectúan en Lima, Perú.

Marte dijo que el triunfo era algo esperado, en el sentido de que la posición de la delegación dominicana estaba sobre todas las demás delegaciones de los países que estaban participando, pero que el mismo no deja de ser una victoria.

Indicó que eso también tiene un valor y un reconocimiento y además pone en evidencia el arduo trabajo que se viene haciendo desde la Selección Nacional Femenina, de 3-1 a Colombia en el partido final de esta disciplina correspondiente a los Panamericanos que se efectúan en Lima, Perú.

que cumple en el 2020 treinta años. “Y son muchos los frutos y alegría que hemos llevado a los dominicanos durante todos estos años” Indicó.

“Yo como persona, me siento muy feliz y realizado, porque Dios me ha permitido llegar tan lejos, con el patrimonio de mi familia, que el trabajo no es en vano, y en ese sentido yo tengo también una deuda de gratitud con el presidente Danilo Medina y el ministro de Deportes Danilo Díaz. Y mdedalla tiene un nombre Danilo, Danilo, resaltó.

“En ese orden nosotros no sentimos muy contentos y satisfechos por haberle llevado al pueblo dominicano mucha alegría con esta victoria y la medalla de oro. Sostuvo Cristóbal Marte, tras ser entrevistado en el aeropuerto Internacional de Las Américas, a su regreso al país.

El dirigente deportico felicitó al mismo tiempo al Presidente del Comité Olímpico Dominicano Luis Mejía Oviedo, debido a que se superaron todas las marcas en todos los deportes quedando inclusive por encima del país, anfitrión que siempre tiene ciertas ventajas sobre las demás naciones participantes.

Cristóbal Marte aseguró que eso demuestra que las inversiones que el Estado dominicano está haciendo es importante para los deportes y para la República Dominicana.

“Queremos agradecer especialmente por esta victoria al todopoderoso, a la virgen de La Altagracia, que siempre nos protegen y no dan salud para continuar y aquí en la tierra al señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que siempre ha mantenido la puerta abierta cuando hemos acudido en busca de ayuda”. Indicó

Ponderó que el presidente Medina, no solo ha sido receptivo con sus aportes, sino también con el apoyo humano a la delegación femenina, a través de mensajes de twitter animándolas y respaldándolas antes y después de los juegos.

“Esas son motivaciones humanas que no tienen valor, las felicitas, se acerca a ellas a saludarlas personalmente, se hace fotografías con ellas. Por ejemplo, en Italia, cuando estuvimos participando en el Mundial, ellas estuvieron muy motivadas vieron los mensajes del presidente y eso vale mucho”, destacó.

Agregó que en una ocasión el ministro de la Presidencia José Ramón Peralta llamo en nombre del presidente y las felicitó a las muchachas una por una. Y en el caso del ministro de Deportes, Danilo Díaz hay que quitarse el sombrero.

Explicó que Diaz, no solo se viene ocupando del voleibol, sino de todas las demás disciplinas respaldándolas y ayudándolas económicamente para que puedan seguir avanzado. Y tienen pendiente los casos de cada atleta que se acerque a él para resolverlo, Es decir que tiene una calidad humana increíble con los deportistas.

Las Reinas del Caribe de República Dominicana conquistaron este domingo la medalla de oro en el voleibol, tras disponer con marcador de 3-1 a Colombia en el partido final de esta disciplina correspondiente a los Panamericanos que se efectúan en Lima, Perú.

Tras una espera de 16 años de haber alcanzado esta presea en los Panam efectuado en Santo Domingo en el 2003, las dominicanas vuelven a edificar sus dotes de brillantes heroínas a nivel mundial, tras este nuevo logro ante un equipo de Colombia, que se convirtió en la gran revelación del torneo.

Las quisqueyanas ganaron un último set 25-16 para sellar la corona, tras un último punto marcado por un remate de Priscila Rivera. Esta corona de las quisqueyanas representa el octavo oro que registra la República Dominicana en los actuales juegos y ahora suma 35 medallas en total.

Cristóbal Marte precisó que, por encima de la República Dominicana, en los Panamericanos que se efectúan en Lima, Perú quedaron naciones como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia, Brasil que tienen todas las posibilidades que no posee el país.