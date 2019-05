El ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, no asistira a la casa blanca al igual que otros jugadores de Boston

El ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, apoyó al dirigente y líder de Los Media Rojas de Boston, Alex Cora, en su decisión de no asistir a la Casa Blanca como parte de la tradicional visita que hacen los campeones de la Serie Mundial, debido al trato del gobierno de Donald Trump ante la emergencia del huracán María en su natal Puerto Rico.

Pese a que Ortiz, como ex miembro de los Medias Rojas de Boston, no estuviera pautado a visitar la Casa Blanca con el equipo campeón la Serie Mundial, igualmente expresó su solidaridad con Cora y otros jugadores que dijeron que no asistirían a la visita de este jueves a Washington.

“Soy un inmigrante. Cuando se trata de la parte política, no sé mucho sobre política y cosas así, pero cuando se trata de la forma en que se ha tratado a los inmigrantes, es algo que va muy lejos. No quieres ir a dar la mano a un hombre que está tratando a los inmigrantes como si fuera un obstáculo porque soy un inmigrante “, dijo Ortiz, al periodcio Washington Post.

Cora originalmente explicó en una carta a los medios de comunicación la razón por la que no visitaría la Casa Blanca, debido al pésimo manejo que tuvo el presidente Donald Trump ante la emergencia que se vivió en Puerto Rico tras el paso del huracán María a la Isla del Encanto.

“Aunque el gobierno de los Estados Unidos ha ayudado, todavía hay un largo camino por delante, esa es nuestra realidad. He usado continuamente mi voz para que los puertorriqueños no seamos olvidados y mi ausencia no es diferente. Por lo tanto, en este momento, no me siento cómodo celebrando en la Casa Blanca”, enfatizó Cora.

Otros integrantes de los Red Sox en ausentarse del encuentro con Trump, son los jugadores dominicanos Rafael Devers y Eduardo Núñez; también Mookie Betts, Xander Bogaerts, Jackie Bradley Jr., Sandy Leon, David Price, Christian Vázquez y Héctor Velázquez.

Por su parte, Ortiz visitó la Casa Blanca con Boston en tres ocasiones, después de los campeonatos de 2004, 2007 y 2013, donde se encontró con George W. Bush y luego con Barack Obama.

Declaraciones

“Experimenté a George Bush un par de veces y luego a Obama. Aparte de eso, todo era más o menos igual. Realmente bien organizado y te emociona ir y ver al presidente. Pero hoy en día, con toda la controversia con el presidente que tenemos ahora y los equipos deportivos que no quieren ir, es más un desafío.

Entonces, una vez que vea lo que sucede en este país basado en ser un inmigrante o ser negro, es algo que va más allá de ir a la Casa Blanca y darle la mano al presidente solo porque sí. Esa es la situación que todos están enfrentando en este momento. No estoy diciendo que todo lo que está haciendo Donald Trump sea malo, pero supongo que comenzó con el pie equivocado.

Esto es crítico. Lo que está sucediendo en este momento es crítico. Escuche, cuando vine por primera vez a este país, lo único de lo que siempre me he sentido orgulloso es aprender a permanecer juntos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso de venir a este país. Esa no es la situación en este momento”.