Mirabal dice “los líos siempre le han ayudado” y reconoce no es narrador

Al cronista deportivo Franklin Mirabal “una de las cosas que más le han ayudado son los líos”, algo que el mismo confirmó este lunes en el programa “Chévere Nights”, donde reveló “no quería volver a la narración, porque los dominicanos a veces somos injustos con los dominicanos”.

Mirabal expresó que “en el país siempre hay una resistencia al cambio” y recordó a Milagros Germán que cuando inicio –hace 30 años- en el periodismo deportivo, le dijeron estaba loco porque usaba la frase en inglés: “Back, back, way back” para narrar un homerun.

“El Rey de la Radio” dijo que en su país “ha tenido que empujar mucho para que la gente diga que impuso su estilo” y “le apena que si viene un extranjero no empuja tanto para ser reconocido”. “Si fuera “un Mirabal de Puerto Rico, México o Venezuela, hoy se estuviera condecorándolo”, destacó.

Pero algo que le alegra, es que en los últimos días ha sido entrevistado por MLB, FOX, ESPN, y otros medios extranjeros, “ya la gente de fuera está hablando de su peculiar estilo y aceptando hay un cambio en la narración de la República Dominicana”.

Admitió que “no es narrador, más bien animador deportivo” y que narradores eran Billy Berroa, Max Reynoso, Félix Acosta Nuñez y Lilin Díaz. Afirmó sin embargo que ahora tenemos excelentes narradores dominicanos, pero “el país tiene cuatro animadores deportivos y todo el que no esté entre en ese carril, se ira quedando en el camino y va a desaparecer”.

Mencionó que aparte de Ernesto Jerez, Santana Martínez, Orlando Méndez y por supuesto él, “hay excelentes narradores deportivos, pero ya el tiempo está pidiendo otro tipo de presentación de los juegos y el televidente quiere animación”.

El cronista deportivo ahora está enfrentando un grave problema, ya el 40% de la fanaticada esta incomoda con su forma, y eso le hace sentir triste, pero lamentablemente no puede complacerlos, “porque las frases que ha creado son exclusivamente para el Licey”.

Afirmó que todo lo que está pasando “lo provocó y planificó”, porque tenía 10 años sin narrar y necesitaba crear un golpe fuerte. “Tendí una trampa a los fanáticos aguiluchos y cayeron”, lo que he hecho es provocarlos, han seguido mi juego y me ha dado duro pero al golpearme me han hecho más figura”, expresó al presentador Irving Alberti.