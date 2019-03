Murió Anthony Ríos

El cantautor Anthony Ríos falleció esta tarde, según ha podido confirmar este medio con distintas fuentes informativas.

Ríos tenía varios días ingresado en un centro de salud, con serios problemas de salud.

El merenguero Fernando Villalona informó sobre el deceso del cantante en su cuenta en la red social Instagram. “Vuela amigo, vuelva alto. Descansa en paz querido hermano Anthony, es una tristeza que embarga mi alma saber esta noticia, te quiero y te querré hasta volver a encontrarnos, se nos fue uno de los grandes, paz a tu alma”, escribió en esa plataforma.

También el merenguero Segio Vargas escribió sobre su muerte: “Anthony, haz tu viaje en paz, no hay como borrar tu legado artístico y me sumo a la gran cantidad de interpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo, descansa en Paz querido Anthony. Amén”, escribió.

El cantautor dominicano fue dado de alta el sábado 16 de febrero luego de que el día antes se le practicara una intervención quirúrgica para colocarle un marcapasos en el corazón que regule su ritmo.

El artista se encontraba a principios de febrero en Atlanta, Estados Unidos, cuando sufrió una descompensación cardíaca, por lo que fue internado en un centro médico de Santo Domingo del lunes 4 al jueves 7 de febrero, explicó su mánager, Servio Polonio.

A su retorno, sus médicos le recomendaron dos semanas de reposo, pero después en una conversación entre Polonio y el cardiólogo de cabecera de Anthony Ríos, José Maldonado, se determinó la colocación del marcapasos.