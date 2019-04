El gobernador del Banco Central consideró que el presidente Medina dejó pasar el tiempo para realizar una reforma fiscal,

El gobernador del Banco Central consideró que el Gobierno del presidente Danilo Medina dejó pasar el tiempo para realizar una reforma fiscal, la que estimó no es necesaria en estos momentos, contrario a la apreciación del ministro de Hacienda, que planteó que ésta sí es pertinente ahora.

El licenciado Héctor Valdez Albizu en declaraciones a la Revista LaTam Investors, expresó que disiente de la posición del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, sobre la pertinencia de una reforma fiscal porque la recaudación de impuestos es demasiado baja.

“Soy amigo del ministro Guerrero y creemos que hemos tenido un buen manejo juntos para gestionar la economía. Pero no estoy de acuerdo con él, no necesitamos una reforma.

“En República Dominicana un gobierno necesita tomar fuertes medidas ya sea al comienzo de su periodo o al fin. Creo que esta administración ha dejado pasar el tiempo para la reforma fiscal”, dijo.

Valdez Albizu considero que “ahora es una cuestión de política con las elecciones venideras, quizás ellos tratarán de pasarlo en el período entre la campaña y el inicio del próximo gobierno”.

Destacó que la clave para embarcarse en una reforma fiscal es hacer el sistema más consistente.

En ese sentido explicó que en el país hay un impuesto a las ventas de 18% que actualmente no se aplica a ningún producto alimenticio básico, como plátano o arroz, ni a productos de lujo como el salmón o el queso importado.

“Eso no tiene sentido. Tener exenciones da a las personas la oportunidad de evadir impuestos al registrar incorrectamente las ventas. Necesitamos una reforma transparente y creíble que no penalice a determinados sectores, sino que beneficie la economía en su conjunto y aumente sus ingresos fiscales al 19% o 20%”.

Se refirió también al tema salarial, y en ese sentido dijo que se necesitan sueldos más altos para impulsar la demanda local y para que aseguren la sostenibilidad política.

“Durante 27 años no ha habido un aumento real en el salario mínimo del sector público no financiero. Ha habido ajustes por inflación, pero no un aumento real. Eso está mal porque la economía ha crecido fuertemente en ese período y los salarios de la gente deberían reflejar eso”, dijo.

“Para ser justos, este gobierno ha creado muchos programas sociales que han mejorado el apoyo social para las personas y esto les da un ingreso total más alto que el que se refleja en las estadísticas salariales”, dijo.

Un apunte