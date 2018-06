Trump firma orden que pone fin a separación de familias en la frontera

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que pone fin al proceso de separar a los niños de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera.

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen redactó el borrador de una medida que ordenaría a su departamento mantener unidas a las familias de migrantes que sean detenidas cruzando ilegalmente la frontera, informaron dos personas al tanto del tema. Mientras ella estaba en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo a los reporteros que en breve “podría firmar algo”.

El intento de poner fin a lo que se ha convertido en una crisis mayúscula para el gobierno fue descrito por dos personas conocedoras del pensamiento de Nielsen, quienes hablaron con The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizadas a informar sobre el tema antes de cualquier anuncio oficial.

No estaba claro qué medidas apoyaría el presidente, pero dijo que firmaría algo “en un rato”.