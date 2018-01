Director del IDAC dice hay que estar alerta ante auge en RD de uso de drones

Rafael Castro 27 de enero 2018

LAS AMERICAS

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Alejandro Herrera reveló que los organismos que tienen que ver con la regulación y el control de las operaciones del sistema de aviación civil dominicano, tienen que estar alerta ante el auge en el país, del uso de los drones.

Herrera dijo que ya los drones no solo los están usando las personas aficionadas a esos aparatos, sino también empresas privadas e instituciones oficiales.

“Tenemos que estar alertas porque existe un auge tremendo de estos aparatos en la República Dominicana” enfatizó el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil Alejandro Herrera tras su retorno al país, desde Madrid, España

El funcionario declaró que aunque no tenían en las manos los datos sobre la cantidad de usuarios que se han registrado para operar los drones en el país, aseguró que cada día muchas personas e instituciones se interesan en el manejo de los mismos.

En otro aspecto de sus declaraciones, el director del IDAC calificó de sumamente exitosa provechoso para la República Dominicana, su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en su edición 38 que se celebró recientemente en Madrid, España.

Herrera dijo a su regreso al país, por el aeropuerto Internacional de Las Américas, declaró que la misión que acompañó al ministro de Turismo, Francisco Javier García al evento internacional una vez más cosechó éxitos para el país.

Indicó que la delegación dominicana encabezada por el ministro de Turismo, Javier García, quien sostuvo reuniones con representantes de líneas aéreas, tour-operadores, inversionistas y agentes de viajes, con el propósito de garantizar que más turistas ibéricos visiten el territorio nacional.

“El instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, como ustedes saben es el organismo regulador del sistema aeronáutico en el país, y como siempre lo hemos dicho en esta nueva etapa del sistema aeronáutico, a nosotros no toca continuar apoyando desde esa función el desarrollo del sector turismo”, sostuvo el funcionario.

Agregó que la aviación civil de la República Dominicana vive el más largo periodo de estabilidad y confiabilidad de la historia del sistema de aviación del país.

Precisó que cada hora y cada día los hombres y mujeres que integran el IDAC, están trabajando macanudamente con el interés de consolidar y fortalecer cada vez más lo que es el sistema de aeronavegación dominicano.

Estamos trabajando para seguir consolidando el objetivo y la menta que se ha trazado el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de que el país, logre alcanzar la cifra de los 10 millones de turistas.

Recordó el funcionario que durante el año 2017 se volvió a establecer record en término de llegada de turistas al país, en cuando operaciones aéreas y en ese sentido aseguró seguirá trabajando en base a los objetivos institucionales y del propio país.

El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, Alejandro Herrera hizo sus declaraciones tras su regreso desde Madrid, España por el aeropuerto Internacional de Las Américas, luego de participar en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Destacó Herrera que la finalizada feria de FITUR, rectifica una vez más la alianza que existe entre el transporte aéreo internacional y la aviación civil las cuales ambas van de las manos.

Adelantó asimismo, que durante el desarrollo del evento las autoridades dominicanas a través de la Junta de Aviación Civil, JAC, que dirige el señor Luis Ernesto Camilo realizaron contactos y reuniones y acuerdos bilaterales con representantes de gobiernos y de aerolíneas internacionales interesadas en explotar la ruta desde y hacia la Republica Dominicana.

“En términos general queremos resaltar que esta feria internacional que acaba de concluir en España fue todo un éxito para la República Dominicana, en términos de aprovechamiento en sentido general”, aseguró el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, Alejandro Herrera.