Rezagos que aún quedan en aeropuertos dominicanos

Escrito por: Yolanda Tapia

El recién año 2017 que acaba de concluir declarado como el año más seguro para la aviación mundial y en avance logrado en ese sentido en la República Dominicana, nos lleva a pensar en que más hay que mejorar, en áreas fundamentales y administrativas, que siempre buscan llevar eficiencia a los usuarios del transporte aéreo.

La entrada y salida de viajeros al país a través de los diferentes aeropuertos posee siempre experiencia diversa, aunque a simple vista no lo parezca. Continuamente existe la primera vez en alguien que decide alzar vuelo para conocer nuevos horizontes. Sin embargo, para aquellos que ya es una costumbre van aprendiendo poco a poco los procesos que han avanzado para la mejoría del sector aerocomercial.

Si miramos épocas pasadas, las terminales aeroportuarias se observaban siempre un movimiento inusitado, principalmente en el Internacional de Las Américas, que, para ese entonces, era considerado como la principal puerta de entrada y salida al país.

En los aspectos de servicios como Aduanas, Migración, Malatería, limpieza, chequeos de viajeros en los counters de aerolíneas; la visualización para el turismo no era muy agradable para la imagen del país. Ahora casi todos esos aspectos han ido cambiando, pero he observado que en algunas áreas se siguen dando situaciones que uno mismo podría llamar clientelismo o tráfico de influencia. Me sorprendió hace unos días cuando regresaba del exterior, ver a una persona al servicio de Migración sacar de una fila a determinada persona (un grupo) y otro de un Departamento diferente adscrito en la zona hacer lo mismo a dos personas más, en fila de chequeo hasta la caseta para agilizar su proceso e ignorando a los demás, como si fuera algo rutinario. En otros países, como Estados Unidos, todo el mundo hace su fila, y esperan hasta dos y tres horas, no hay carita ni parentesco para esto. Se trata como una especie de discriminación y privilegio por encima de las personas que usualmente cada pasajero cuando se desmonta de un avión lo que anhela es salir rápido del proceso para concluir en su destino final. Sería bueno que el Director de Migración General de Migración, Teniente General (R) Máximo William Muñoz Delgado procurara establecer algún control sobre esta práctica que es vieja y aun no se ha extinguido. En los casos de personas especiales, las propias aerolíneas se encargan de hacer el procedimiento.

MIGRACION Y AUTOGATE. – Este servicio busca agilizar los procesos, pero aun no todas las personas se han acogido al mismo. Ha quedado suspendido el plan de las direcciones de Migración y Aduanas que habían acordado establecer un solo formulario para pasajeros, con el cual simplificarán y mejorarán el flujo de entrada y salida de los viajeros nacionales de los turistas que entren o salgan por los puertos y aeropuertos del país.El nuevo formulario, que se denominaría “Declaración Única de Migración y Aduanas (DUMA)”, conteniendo informaciones aduanales y migratorias requeridas a los pasajeros que ingresen y salgan del país y estaba previsto empezar a partir del 1 de septiembre del 2017.La Dirección General de Aduanas, en un documento, aclara que el referido acuerdo inicial no pudo ser concretado por varias razones. Está el hecho de que la Ley 155-07 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo prevé que la declaración de valores superiores a los 10 mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda o instrumentos de valor se debe aplicar a la entrada y salida de los pasajeros. Y otras como que antes de pasar la revisión de Rayos X, el chequeo en Migración se hace de manera posterior. Se aspira que estos procesos se puedan realizar vía internet como se hace en otros países del mundo.

CERTIFICACION AEROPUERTOS 2018.-Este año constituye una etapa importante del desarrollo que experimenta el sector aeroportuario, ya casi todos los aeropuertos cuentan con su certificación, un instrumento de aval de calidad, recientemente, recibió este reconocimiento el Aeropuerto Internacional de Punta Cana bajo normas de OACI, el propio Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, Dr. Alejandro Herrera, entrego la certificación a Frank Elías Rainieri, director de Operaciones aeropuerto Punta Cana.

El Aeropuerto internacional de Punta Cana cumple todos los requisitos exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para las operaciones aeronáuticas, dando seguimiento al Acuerdo de Puerto España y colocándose como líder de la región cumpliendo con ese requisito. Solo faltarían tres aeropuertos para cumplir el proceso de certificación: el aeropuerto de La Romana, el aeropuerto de Puerto Plata y el aeropuerto de Barahona”. En diciembre del año 2016, el IDAC certifico cuatro aeropuertos internacionales en cumplimiento con normas OACI. El Internacional de Las Américas, (AILA), el Joaquín Balaguer en Santo Domingo; el presidente Juan Bosch en Samaná: y el Cibao localizado en Santiago. La lista de cosas que necesitan mejoría es larga, pero lo importante es que estamos avanzando.

