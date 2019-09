JCE aclara votantes no podrán usar el celular en las elecciones primarias

“Los celulares no se utilizan entre los votantes, evidentemente que no, pero llega un momento en que el celular es un instrumento de comunicación y nosotros no podemos dejar las mesas desvalidas sin que comunique a la Junta Central Electoral cualquier incidencia que esté pasando ahí”, fueron las palabras del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, al ser preguntado sobre el uso de esos dispositivos móviles en las venideras elecciones primarias del 6 de octubre.

Agregó que hace años que los electores no pasan a la cabina de votación con su celular, siendo esta la garantía de que el votante no transmita lo que esté ocurriendo en ese momento del sufragio.

El titular de la JCE adelantó que ese organismo trasmitirá un primer boletín (el boletín cero) con los resultados provisionales a las 8:00 de la mañana y más tarde, a las 4:00 p.m. será la impresión y transmisión de los resultados.

A solo 12 días para que se celebren esos comicios internos, Castaños Guzmán aseguró que las elecciones primarias del próximo seis de octubre están “montadas”.

Solo el PLD y PRM

En las elecciones primarias simultáneas solo participarán los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) para escoger sus candidatos para las elecciones de 2020. En el caso de la primera organización, lo hará con un padrón abierto, en el cual pueden votar todos los ciudadanos hábiles, mientras que la segunda, optó por usar un padrón cerrado, en el cual solo sus militantes podrán sufragar.