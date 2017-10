Marcha Verde convoca a Jornada Nacional de Movilización

Marcha Verde convocó a toda la ciudadanía y a los sectores organizados del país a participar del Día Verde o Jornada Nacional de Movilización que realizará el próximo domingo 29 octubre, “en rechazo de la participación impune de delincuentes y sicarios en la dirección de las instituciones públicas, y en reclamo de que se avance en el sometimiento penal de los implicados en el caso Odebrecht”.

El movimiento invitó a toda la población a usar una vestimenta, bandera, lazo o accesorio verde, y a sumarse a las manifestaciones pacíficas y familiares que se estarán realizando en los parques y plazas de los municipios del país.

En el Día Verde los activistas del colectivo también saldrán a las calles a promover el reclamo del fin de la impunidad y a explicar a la población, especialmente a los más jóvenes, cómo la corrupción y la impunidad afectan a la sociedad y la mantienen en la pobreza y el atraso, informan en una nota de prensa.

“Vamos a vestirnos, a identificar nuestros vehículos, nuestras casas y nuestros corazones con el color verde, porque no queremos seguir siendo dirigidos por ladrones y sicarios. Vamos a vestir al país de verde para dejar bien claro que no nos rendimos, no nos cansamos, no nos detendremos hasta que los ladrones de la OMSA, Odebrecht, Los Tres Brazos, los Tucanos, Punta Catalina, el CEA, OISOE y otras instancias estén en la cárcel y no en el Gobierno, la televisión o en las campañas electorales”, declaró Marcha Verde.

Las actividades del Día Verde o Jornada Nacional de Movilización de la Marcha Verde forman parte del plan de acción que el movimiento ha preparado para llevar el reclamo del fin de la impunidad a todos los municipios y distritos municipales del país. Explicaron que la jornada habrá manifestaciones artísticas, culturales, conferencias, conversatorios, volanteos y otras acciones abiertas a todo público.

“La ciudadanía puede participar de manera independiente usando vestimentas o accesorios verdes y compartiendo sus reflexiones por las redes sociales, con la etiqueta #DíaVerde. También se puede participar en el montaje de las actividades de la comunidad integrándose a las asambleas verdes que se están instalando en los municipios y en las ciudades del exterior donde existen espacios verdes”, detalla el documento

“El régimen de corrupción e impunidad cree que hemos sido un rayo, un relámpago fugaz. Pero somos cientos de miles de voluntades, unidas para barrer con el lodazal político e institucional que nos empantana”, concluye el documento de convocatoria dado a conocer frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.