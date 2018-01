Viejos robles del PRM piden una renovación total

Los veteranos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ivelisse Prats de Pérez, Hugo Tolentino Dipp, Tirso Mejía Ricart, Rafael -Fafa- Taveras y Rafael -Cocuyo- Báez, manifestaron este viernes su apoyo al médico Jesús Feris Iglesias para que sea electo presidente del partido en la convención del próximo 18 de febrero.

Los dirigentes señalaron que debe haber renovación en los principales puestos de dirección del partido, aunque dijeron profesarle respeto a Andrés Bautista y a Jesús Vásquez “por su conducta en el proceso de creación y organización del partido”.

Afirmaron que a la propuesta que hacen no se le puede atribuir razones sectarias ni oportunistas, porque lo que los mueve es la dinamización de la capacidad crítica del partido.

Dijeron que están evaluando a otros aspirantes para la secretaría general y otras posiciones.

La profesora Prats destacó la honestidad y entrega de Feris Iglesias, al tiempo que manifestó que el galeno presentará una visión programática desde la presidencia del PRM, para unificar criterios de los partidos políticos.

Lo definió como “un ser humano sensible, sencillo, modesto, simpático, una persona accesible que como ciudadano que no se ha conformado con la pasividad y se ha mantenido activo participando en política para no dejársela a los malos ciudadanos”.

Feris Iglesias agradeció el respaldo y se comprometió a enfrentar el exceso de poder que a su juicio tiene el partido gobernante.

“Estos íconos han ejercido la libertad de expresión de por quién quieren que el partido sea dirigido y yo me siento muy agradecido”, indicó.

Afirmó que el PRM le está ofreciendo al país un ejemplo de lo que deben ser los partidos políticos, sobre lo que es la elección democrática de sus autoridades.

Lugo y García se inscriben

El dirigente Andrés Lugo se inscribió como candidato a la secretaría general, y afirmó que el cambio de dirección en esa organización no lo detiene nadie, ya que existe una voluntad de la militancia de un giro ideológico, organizacional y de una oposición con más propuestas. Le acompañó el también candidato Leonardo Faña, como gesto unitario. Ayer se inscribió como candidato a la vicepresidencia del PRM, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín, quien planteó la necesidad de construir una oposición fuerte que logre sacar del poder al PLD.