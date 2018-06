A ritmo de merengue despiden al rey del merengue, Joseíto Mateo

Como lo expresó en vida el “El rey de merengue”, Joseíto Mateo, con su deseo de ser recordado con alegría durante su partida, justo así fue cumplida su petición.

Con canciones del reconocido artista en voces de los artistas Rubby Pérez, Fernando Villalona y Caqui Vargas, a ritmo de merengue, fueron velados los restos del artista.

Su cuerpo estuvo expuesto desde las 10 de la mañana de este día en la Funeraria Blandino hasta las 3 de la tarde, donde acudieron amigos, familiares, artistas, medios de comunicación e incluso aquellos fieles seguidores de la carrera del siempre recordado Joseíto Mateo.

Unidas dos capillas de la funeraria por la gran multitud que se dio cita, rodeado de varias e inmensas coronas de flores y una fotografía enorme del merenguero escrita con su denominado nombre “El rey de merengue”, así trascurrieron las horas en las que estuvieron exhibiendo a esta leyenda de la música.

Todos los que conocieron al merenguero coinciden en decir que fue un artista dotado de mucho talento, además de considerarlo un ser humano humilde, buen amigo, buen padre y a nivel artístico lo definen como una digna representación de la música autóctona dominicana, del buen merengue.

Para el compositor Rafael Solano, Joseíto Mateo ha sido uno de los más grandes intérpretes y difusores de la música, de la cultura popular en la República Dominicana, no solamente por su canto, sus presentaciones, también por sus composiciones sus merengues que son verdaderamente íconos que en el campo de la composición popular, el país tiene una gran pérdida. “Pero en estos momentos no podemos lamentarnos, nos dio una larga vida, disfrutamos de él. Solo me resta pedirle a las generaciones siguientes que sigan el ejemplo de este gran artista como se dedicó durante toda su vida, el engrandecimiento a la difusión de la música de su país y de la cultura popular, puntualizó.

De su lado, Eddy Herrera explica que a pesar de la pérdida lamentable por la que están pasando el pueblo dominicano, desea recordarlo con esa calidez, energía, la sonrisa permanente, su forma tan jocosa y sana de siempre ver la vida y compartir la alegría con todos los dominicanos.

“Estuvimos juntos en un concierto en Bellas artes y él estaba con su bastón, en ningún momento dejo caer el ánimo”, agregó.

El salsero Michelle “El buenon”, expresó “Fue uno de los dominicanos más auténticos que hemos tenido y representación del merengue que ya ha sido declarado patrimonio de la humanidad, es un gran dolor, lamentablemente. Gracias a Dios vivió larga vida para un ser humano como él, se mantuvo siempre firme, bailando y alegre. Fue uno de los artistas más decentes también que hemos conocidos, nunca tuvo ningún tipo de problemas, siempre se mantuvo con esa altura y esa dominicanidad y para mí es una pérdida y para el país y el mundo completo, indicó.