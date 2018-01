Alexis Jimenez recibe respaldo de Luís Abinader y José Ignacio Paliza a la presidencia del PRM

El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio Santo Domingo Este, Alexis Isaac Jiménez, consideró hoy que el país y esa demarcación necesita una oposición proactiva que asuma su responsabilidad ante la población y no se quede callada frente al deterioro de la calidad de vida, la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la crisis del sector eléctrico, la falta de empleos y el abandono de nuestros barrios.

“Estoy más que convencido que el país necesita una oposición proactiva que asuma su responsabilidad ante la población y no se quede callada frente al deterioro de la calidad de vida, la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la crisis del sector eléctrico, el alto costo de los productos de primera necesidad, la falta de empleos, el abandono de nuestros barrios, esto debe cambiar y para eso aspiramos a la presidencia del PRM en este el municipio más grande del país” precisó el joven legislador.

Dijo que el PRM debe sustentar un discurso basado en el socialismo democrático, que luche por el respeto de los derechos humanos, igualdad social y contra el trabajo infantil y xenofobia.

En medio de consignas y algarabía, como muestra de apoyo a su aspiración, el joven legislador fue recibido por los perremeístas de los diferentes barrios que conforman Santo Domingo Este en un concurrido acto celebrado en el club Calero de Villa Duarte, en la que contó además de la presencia de Luís Abinader y el aspirante a la presidencia nacional del PRM, el también senador José Ignacio Paliza.

En su discurso central Jiménez prometió abrir las puertas del partido a jóvenes y mujeres, y establecer alianzas con sectores liberales de la sociedad. “Abriremos las puertas y ventanas del partido a jóvenes y mujeres, y estableceremos alianzas con sectores liberales de la sociedad. Iremos a los barrios y otras comunidades del municipio a desarrollar activismo vinculado a las organizaciones sociales y comunitarias asociados con los sectores periféricos al partido y alternativos de la sociedad” dijo.

Expuso que se visitará los barrios y municipios en la que desarrollará activismo partidario y se asociará con los sectores periféricos al partido y alternativos de la sociedad.

El joven diputado se comprometió a mejorar las líneas permanentes de comunicación para lograr la transformación política y social que tanto reclaman los militantes perremeístas y la sociedad en general.

Jiménez afirmó que cultivará la unidad y la convivencia entre los dirigentes del PRM para complacer el reclamo de los perremeístas y la sociedad, de que esa organización plantee soluciones de manera ordenada y coherente. “Mi tarea será cultivar y enriquecer nuestra convivencia, no promover la confrontación”, dijo.

Fustigó que el clientelismo y los servicios sociales como el Bonogas, Tarjeta Solidaridad sean utilizados como instrumentos de chantaje del gobierno del PLD para comprar voluntades en los procesos electorales.

“No puede ganarnos el clientelismo, no deben seguir comprando conciencia el destino de este país, no debe ser marcado por la tarjeta solidaridad, no puede ser tachado por el bono gas y la prebenda del Estado, ser lo que decidan la voluntad de un pueblo glorioso. Yo creo en mi país por eso nosotros como PRM hoy marcamos la diferencia, llevamos a un joven como José Ignacio Paliza para que dirija los destino de nuestro partido acompañado de Luis Abinader, otro joven que va a crear la gran diferencia entre los estadistas que han pasado por las cosas públicas por eso estamos aquí” precisó.

El aspirante a la presidencia del PRM en Santo Domingo Este, resaltó las virtudes de Luis Abinader de quien dijo “no me cabe duda, el más mínimo resquicio de duda, que, hará un gobierno por y para la gente en la que tendrán mayores y mejores oportunidades”.

Alexis Jiménez expresó que en Santo Domingo Este existe un inmenso deseo de transformación y cambio “hay demasiado cansancio con factores que obstaculizan el desarrollo pleno de Santo Domingo Este y desde la presidencia del PRM contribuiremos en todo lo necesario romper esos obstáculos y así lograr este anhelo”.

El legislador del PRM se definió como un defensor de Santo Domingo Este, al tiempo que pidió a sus compañeros de partido y a la ciudadanía en sentido general a “asumir con pasión la gran oportunidad que tenemos por delante, y a promover con entusiasmo este proyecto”.

El joven legislador concluyó sus palabras agradeciendo a Dios a su madre al mismo tiempo haciéndola extensivo a cada uno de los presentes allí.

“Es por ello que debemos trabajar arduamente para fortalecer nuestro partido y consolidar la unidad, para sacar al PLD del poder y así poner fin a la inseguridad ciudadana que cada día nos golpea más, erradicar el estado de abandono y hacinamiento de nuestros barrios y devolverle la esperanza a nuestros jóvenes brindándoles mayores oportunidades de empleo, deportes y educación y hacer un gobierno al servicio de la gente como lo soñó José Francisco Peña Gómez, para que así GANEMOS TODOS!!”

Durante el acto Alexis Jiménez recibió elogios de José Ignacio Paliza, Rafael Vásquez García entre otros quienes manifestaron su respaldo a la presidencia del PRM en ese municipio.

Paliza reveló que cuando fue compañero de curul con el diputado Alexis Jiménez este mantuvo una oposición férrea al tiempo que dijo este nunca voto por proyectos cuestionables “sino que se mantuvo fuerte como un roble durante sus seis años como colegas en la Cámara de Diputados”.

En el encuentro, también participaron decenas de candidatos a cargos internos en esa organización política, entre ellos Franklin García Fermín, Josefa Castillo, Adolfo Pérez León, José “Bertico” Santana, así como importantes figuras nacionales y de los distintos municipios que componen Santo Domingo Este.