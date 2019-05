Director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI aclara avion ruso llego a RD, solo con tripulantes

SANTO DOMINGO

El director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, almirante retirado Sigfrido Pared Pérez aclaró que el avión de matricula rusa que llegó al país, por el aeropuerto Internacional Punta de Punta Cana, de Higuey, desde Venezuela arribó a esa terminal solo con la tripulación.

Pared Pérez dijo que no es cierto que la aeronave haya transportado ninguna persona desde Venezuela hacia la República Dominicana, como se ha estado rumorando en las redes sociales.

“Esa aeronave llegó a Punta Cana con la tripulación y ya salió hacia su destino, el cual se presume Rusia” expresó el director general del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, en conversación con reporteros del Listin Diario.

De acuerdo con los rumores puestos a circular el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro tras el intento de sectores opositores de darle un golpe Estado salido en esa aeronave con destino a la República Dominicana.

“Eso no es no es cierto tengo entendido que esa aeronave no transportó ninguna persona extra solo al piloto, copiloto y el personal de servicio a bordo del avión” aclaró el almirante retirado Pared Pérez.

El avión matrícula TC-TSR partió desde la terminal de Punta Cana, con rumbo a Rusia en las primeras horas de la mañana de este miércoles según los informes obtenidos.

De acuerdo con versiones de dirigentes de sectores de la oposición venezolana, la aeronave iba a ser usada por el presidente Nicolás Maduro para salir del país.

Pero, Maduro habría según la misma fuente cambiado de parecer tras recibir una llamada del presidente ruso Vladimir Putin, según comunicó Estados Unidos.

Venezuela vivió el pasado martes una violenta jornada después de que Juan Guaidó y Leopoldo López convocaran a “la fase final” de su intento para derrocar a Nicolás Maduro.

En Caracas, la capital del país, se registraron fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y los civiles que acudieron al llamado de Guaidó y López, quien hasta el pasado martes estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos líderes opositores sorprendieron al aparecer temprano en la mañana en un video a las puertas de la base militar La Carlota, en el corazón de Caracas, rodeados de uniformados.

Horas después, se confirmó que López ingresó a la residencia del embajador de Chile en Caracas en “calidad de huésped” junto a su familia, desde donde se trasladó a la embajada de España.