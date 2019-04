Director del SNS indaga ola de cancelaciones en el hospital materno

En medio de denuncias de cancelaciones y dimisiones el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany realizó una visita sorpresa al Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA).

Rosa Chupany, se reunió por más de media hora con el doctor Rafael Draper, director del HMRA, con quien conversó sobre las denuncias de maltratos y cancelaciones injustificadas de médicos, enfermeras y personal administrativo.

Tras los numerosos despidos y renuncia forzosas de empleados, entre estos de 7 gerentes. en los últimos días los servicios de salud del centro materno se han deteriorado, lo que ha generado preocupación del Director del SNS, según trascendió.

Una de las versiones que giran en torno a la visita sorpresa del funcionario al hospital materno, se encuentra su intervención para resolver los problemas generado por la pésima gestión de sus actuales autoridades.

A la señora Tania Chovet, sub Directora de Recursos Humanos, al ingeniero Atahualpa Ortiz, sub Director de Planificación y Conocimientos, así como al doctor Lorenzo Pereyra, sub Director Médico, se le atribuye propiciar unas series de atropellos contra el personal médico, de enfermería y administrativo del centro de salud.

Por estas razones empleados y ex empleados del materno vienen demandando la destitución de la dirección del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, contra quienes pesa un amplio historial de acoso laboral, persecución y maltrato de ex servidores del mismo.

Desde el inicio de los servicios el 8 de marzo en el HMRA, han sido cancelados alrededor de 750 servidores del área administrativa y de salud, 300 de estos en los últimos dos años y más de una veintena en tan solo dos meses.