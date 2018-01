El liderazgo de República Dominicana en el desarrollo sostenible de la aviación contribuye al impulso mundial

En una reciente reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Octavio Vargas Maldonado, el Presidente del Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu, alentó a la República Dominicana a continuar su enfoque estratégico y ejemplar en la aviación como una palanca para el desarrollo socioeconómico nacional, crecimiento, y para mejorar sus contribuciones al impulso mundial en el desarrollo de la aviación sostenible.

La reunión tuvo lugar durante la misión de Aliu a la República Dominicana la semana pasada y contó con la presencia del Representante Permanente de República Dominicana ante la OACI, el Embajador Carlos A. Veras y el Director Regional de la OACI para América del Norte, América Central y el Caribe. Sr. Melvin Cintron.

En su reunión con Vargas Maldonado, el doctor Aliu subrayó que estos logros fueron posibles gracias al apoyo brindado por los más altos niveles del gobierno dominicano a los esfuerzos realizados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y su Director General, Alejandro Herrera Rodríguez.

El Aliu destacó además otro aspecto del enfoque modelo de la aviación de la República Dominicana en una reunión con el Vicepresidente del Senado de la República Dominicana, el Sr. Dionis Sánchez, y miembros del Congreso Nacional, donde destacó la importancia de la legislación organismos a los sistemas de transporte aéreo en términos de la provisión de los mecanismos legales que permiten la conectividad aérea sostenible. Estos puntos también fueron reiterados en reuniones con Herrera Rodríguez y con el Presidente de la Junta de Aviación Civil, Luis Ernesto Camilo.

La República Dominicana ha logrado un progreso tremendo en términos de su cumplimiento con los Estándares y Prácticas Recomendadas (SARPS) de la OACI, con auditorías que demuestran que ahora es un líder mundial en esta área. Además, se ha comprometido a apoyar a sus vecinos, en particular actuando como Estado Campeón de la iniciativa No País Left Behind (NCLB) de la OACI.

El cumplimiento de los SARPS de la OACI permite a los Estados acceder a la red internacional de aviación civil y desbloquear los beneficios socioeconómicos del desarrollo de los servicios aéreos. La iniciativa NCLB está diseñada para garantizar que todos los Estados tengan la oportunidad de lograr este cumplimiento y conectividad.

Aliu también pudo visitar el Complejo Aeronáutico Dominicano, donde se reunió con todos los directores principales, el Centro de Control de Área y la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA). Esto incluyó una visita a una granja solar que proporciona aproximadamente el 50% de la energía para estas instalaciones, ilustrando y simbolizando el compromiso de la República Dominicana con el desarrollo sostenible de su sector de la aviación.