Estados Unidos repatria al país otros 65 exconvictos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) repatrió al país otros 65 ex convictos dominicanos, luego de cumplir condena por diferentes delitos.

La aeronave matricula N-285XA de la aerolínea Swift Air, que trasladó a República Dominicana al grupo de repatriados realizó una escala en Puerto Príncipe, Haití, para dejar a otro grupo de repatriados haitianos, que también guardaban prisión en esa nación norteamericana acusados de cometer diferentes delitos criminales.

Los 65 dominicanos repatriados cumplieron condenas en cárceles norteamericanas acusados de narcotráfico, crímenes y otros delitos menores.

Estos llegaron escoltados por 12 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés (ICE), y por agentes Marshall, quienes entregaron a los ex –convictos a autoridades de la Dirección General de Migración en la terminal de Las Américas.

En el acto de recibimiento de los ex -convictos participaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), Policía Nacional y personal de la Dirección General de Migración.

De acuerdo con los expedientes, de los 65 repatriados, 64 hombres y una mujer, cumplieron condenas de 3, 6 y 10 años de prisión, acusados de distribución de drogas narcóticas, crímenes, lavado de dinero, secuestros, violaciones sexuales y otros delitos menores.

Conforme con los datos estadísticos, en lo que va del presente año 2019 han sido repatriados desde Estados Unidos, 521 dominicanos luego de cumplir condenas por diferentes delitos.