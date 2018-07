GILDAN anuncia feria de empleos en San Pedro de Macorís

GILDAN anunció que estará realizando una feria de empleos en esta ciudad, para la contratación de 400 puestos técnicos y profesionales, como parte de la apertura de un nuevo turno nocturno en la planta de costura de la empresa.

La feria será celebrada en la sede del Club de Leones de San Pedro de Macorís, ubicada en la calle Enriquillo #3, en horario de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Dentro de las posiciones vacantes se encuentran: electricistas, mecánicos, operadores de costura, auditores de calidad, supervisores, entrenadores y profesionales con experiencia en empresas de manufactura.

La actividad consistirá en entrevistas individuales y depuración de currículum de los candidatos que cumplan con los requisitos estipulados por la empresa. Los candidatos deben presentarse el día de la feria con su curriculum vitae y una copia de la cédula.

La información fue dada a conocer por Juan José Pérez-Bell, Gerente de Comunicaciones de GILDAN, quien indicó que esta es la segunda feria de trabajo que se realiza en la provincia de San Pedro de Macorís desde el inicio de las operaciones de la empresa en dicha zona, y es una muestra del compromiso institucional de impactar de manera positiva al país, con ofertas de empleo para los interesados en crecer y desarrollarse a nivel laboral.

ACERCA DE GILDAN

Gildan es un fabricante y comercializador canadiense líder de ropa básica de calidad para toda la familia, incluyendo camisetas, sudaderas, camisas deportivas, ropa interior, calcetines, medias y prendas moldeadoras. La Compañía vende sus productos bajo una cartera diversificada de marcas propias, incluyendo las marcas Gildan®, Gold Toe®, American Apparel®, Anvil®, Comfort Colors®, Alstyle®, Peds®, así como Secret®, Silks ®, Kushyfoot ® y Therapy Plus ™. La Compañía también cuenta con la licencia de calcetines para los Estados Unidos de Under Armour® y licencias para las marcas Mossy Oak® y New Balance®. La Compañía distribuye sus productos en los mercados de prendas estampadas en los Estados Unidos y Canadá, así como en Europa, Asia-Pacífico y América Latina. La Compañía también comercializa sus productos a un amplio espectro de minoristas principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Gildan también produce para marcas globales de consumo selectas líderes en deportes y estilo de vida.

Gildan posee y opera instalaciones de manufactura verticalmente integradas, ubicadas principalmente en América Central, la Cuenca del Caribe, América del Norte y Bangladesh que están estratégicamente posicionadas para atender eficientemente las necesidades de abastecimiento rápido de sus clientes en los mercados de prendas estampadas y ventas al detalle. Gildan tiene más de 50,000 empleados directos alrededor del mundo y está comprometida con las prácticas laborales y medioambientales líderes en la industria en todas sus instalaciones. Más información sobre la Compañía y sus prácticas e iniciativas de ciudadanía corporativa pueden encontrarse en sus sitios web corporativos www.gildan.com y www.genuinegildan.com, respectivamente.