Gonzalo Castillo exhorta a los demás aspirantes presidenciales a trabajar unidos

El precandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), licenciado Gonzalo Castillo, exhortó hoy a los demás aspirantes a la nominación presidencial de la corriente del presidente Danilo Medina a trabajar unidos por la preservación de su inmenso legado histórico “aceptando al que las encuestas señalen como el favorito entre nosotros para ganar las primarias y las elecciones de mayo del año próximo”.

“Como fiel y auténtico danilista me he impuesto la tarea de ser un vehículo de unidad y en esa tarea empeñaré todos mis esfuerzos a lo largo de la pre campaña, pero lucharé también denodadamente y sin pausa hasta el final para ganarme el derecho de representar al danilismo en las primaras del 6 de octubre”, dijo Castillo.

“Tengo la más alta opinión de mis compañeros precandidatos y creo que todos los seguidores del presidente Medina que han sido aprobados para competir en las primarias por la candidatura presidencial, reúnen condiciones para honrar tal distinción y yo sería el primero en reconocer el triunfo de cualquiera de ellos si esa fuera la decisión de la militancia del partido y del pueblo dominicano expresada en las primarias abiertas del 6 de octubre”, señaló.

“Fui un impulsor de una reforma que permitiera a nuestro presidente optar por un tercer mandato y no decidí unirme más temprano a la carrera por la candidatura porque entendía que el partido y el país le debían al presidente Medina la oportunidad de continuar la más gigantesca obra de gobierno de nuestra historia. Fue solo cuando el Presidente anunció su decisión de no presentarse a la reelección cuando me decidí a dar este paso, confiado en que poseo la suficiente experiencia y vocación para preservar su enorme legado histórico”, expresó.

“Es mi deber también informarle a mis queridos compañeros pre candidatos que la misma voluntad que observo en ellos para ganar la candidatura guiará mis actividades con vista a las primarias, y que nuestra responsabilidad como dirigentes y precandidatos de nuestra gloriosa organización fundada por el profesor Juan Bosch nos obliga a trabajar unidos y hacer de esta pre campaña un ejemplo de democracia interna”, afirmó Gonzalo Castillo.