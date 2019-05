Hijastra de periodista fue víctima de secuestro exprés

Una hijastra del periodista Geomar García fue víctima anoche de un “secuestro exprés” en la autopista de San Isidro en Santo Domingo Este.

Los cacos despojaron a la víctima de su teléfono móvil y de tres tarjetas de crédito.

Elianny Gell, quien es hija de la esposa del periodista y diplomático Geomar García, explicó que el hecho se produjo aproximadamente a las 10 de la noche cuando tras salir de la universidad se disponía a tomar un carro de concho en la autopista de San Isidro, próximo a la tienda La Sirena.

Indicó que los atracadores se desplazaban en un vehículo marca Sonata N20, color blanco, con un rótulo que decía corredor Central.

“Me monté creyendo que era un carro de concho. Pagué, pero a menos de 100 metros me dijeron esto es un asalto. El de alante se viró y me tapó la boca mientras me decía esto es un atraco. El que iba detrás me agarró las manos y me obligó a bajar la cabeza. Eran tres con el chofer”.

“El de alante le daba órdenes al que iba a mi lado, un jovencito de no más de 22 años, y le decía púyala. Todo el camino me iban amenazando. Me preguntaron qué cuáles tarjetas (de crédito) tenía, que diera los códigos”, narró Gell a El Día.

La joven es la más reciente víctima de los denominados “secuestros express”, que han causado alarma en la sociedad.

“Rodaron conmigo, sin yo ver nada y me dejaron en la cabeza del puente Duarte. Todo pasó como en 15 minutos. Me dejaron en la cabeza del puente Duarte, próximo a Guachupita”, añadió la joven universitaria.

Dijo que los atracadores le amenazaban constantemente y decían que iban a ir con ellas a varios cajeros, pero al parecer desistieron de esa ida. Según el reporte del banco, una de las tarjetas fue utilizada en una estación de combustible de la avenida Máximo Gómez.

Gell estima que ninguno de los asaltantes pasa de 30 años, “el de atrás no pasaba de 22 años, creo que iba tan asustado como yo, me decía no te va a pasar nada”.

Geomar García

La información del secuestro contra Gell la dio su padrastro, Geomar García, a través de su cuenta de Twitter.

“Secuestro expres contra una de mis hijas, robaron su dinero de cajeros bancarios, celular, amenazada con armas por 3 atracadores y la abandonaron en lugar oscuro en municipio Santo Domingo Este. Daño sicológico no físico. Veremos qué pasa”, posteó García en su cuenta de Twitter.