Iris Guaba: “A quienes apuestan a la división del PLD les recomiendo buscar otras opciones para perder su tiempo”

Tras pronunciamientos de diversas personalidades de la vida política del país en torno a una supuesta crisis a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, Iris Guaba salió al frente con una posición de unidad y fortalecimiento de los peledeístas.

Guaba aseguró que en toda la historia del PLD, esa organización se ha distinguido por “barrer hacia dentro”, destacando que siempre han logrado sobrepasar cualquier diferencia interna, y que bajo cualquier situación que indique que hay una crisis, siempre se actuará igual, “anteponiendo los intereses del partido en general y no de particulares”.

“El PLD siempre se ha caracterizado por resolver sus diferencias de forma exitosa y cada crisis superada, deja a nuestras bases y liderazgos más unificados y más fortalecidos. Todo el que sabe de historia política en el país debe reconocer esta parte, pero también todo aquél que apueste a dividir nuestro partido, particularmente yo le sugiero que busque otra forma de perder el tiempo, porque les aseguro que no lo van a lograr”, puntualizó Iris Guaba quien es miembro del Comité Central del partido de la estrella amarilla.

Guaba afirma tener la convicción de que tanto el presidente del PLD Leonel Fernández, como el presidente de la República Danilo Medina, tienen un único propósito que los mantiene unidos en el liderazgo del partido, que es mantener a esa organización política en el gobierno, más allá del 2020, por lo que “yo estoy confiada en que ellos mantienen vínculos de comunicación y consenso en torno al destino de nuestro partido y por ende del país”.

“Hay quienes por muchos años fueron grandes colaboradores del PLD y hoy, escudados en una posición de alegada amistad y preocupación, no hacen más que fomentar la división, buscando fortalecer una percepción para convertirla en realidad. El PLD es el PLD y nadie externo ni interno podrá colocarse por encima de lo que conviene a la mayoría. Eso que no lo sueñen, que no va a pasar”, indicó.