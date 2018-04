Línea aérea canadiense cobrará por el uso del baño

Una nueva línea aérea de Canadá, la cual promete precios ultra bajo y que comenzará a operar el 20 de junio, cobrará ochenta centavos el minuto por el uso del baño y otros 19 centavos por cada pedazo de papel que podrías necesitar.

Se trata de Swoop, que realizará travesías entre cinco aeropuertos canadienses desde $60.

Con este paso, la empresa se convierte en la primera en el mundo en lanzar este programa “Duty Not Free”. Hace nueve años, la aerolínea irlandesa Ryanair también evaluó hacerle pagar a los viajeros por ir al baño, pero nunca prosperó.

Swoop lanzó la iniciativa el 1 de abril, conocido como el Día de los Inocentes, por lo que en un inicio hizo pensar que se trataba de una broma. No obstante, el presidente de la empresa, Steven Greenway, confirmó a varias agencias de noticias que la iniciativa se implantará. Además, hicieron una introducción oficial del concepto a través de su página de Facebook.

De hecho, el periódico El Mundo de España publicó hoy que el presidente expuso que este programa fue impulsado para mantener los bajos costos en la tarifa que prometen.

Contó que “ya que no todos los viajeros necesitan usar el baño en un vuelo, es lógico que el uso de esos servicios solo cueste a las personas que lo emplean y no a aquellos que no lo hacen”.

Dijo que el tema de cobrar por el uso del baño surgió durante una conferencia de prensa en la que los reporteros cuestionaron la posibilidad de imponer un cargo por el uso de baños. “Eso me hizo pensar”, afirmó.

La propuesta ya fue lanzada y el próximo 20 de junio, con el comienzo de los viajes, se cobrarán los cargos por el uso de baños.

En la página cibernética de la empresa se destacó que “mientras que otras aerolíneas construyen el tiempo promedio de baño en su tarifa base, es hora de que pague solo por el tiempo de ir al baño que necesita, y podemos transferirle aún más ahorros”.

Mientras, un anuncio en el que promocionan su nuevo programa da cuenta de algunas regulaciones que se impondrán. Entre estas están que se debe pagar con tarjeta de crédito y que por cada minuto que demores, se le cargarán $1 dólar canadiense, lo que representa unos ochenta centavos del dólar estadounidense, en el uso del baño.

Además, se indica que el viajero puede entrar en compañía de otra persona y que podrá ocupar el baño hasta por 30 minutos.

“Cuando la naturaleza llama, nuestros baños a bordo ofrecen opciones ilimitadas, todo con el toque de su tarjeta de crédito. También le presentarán nuestro dispensador de papel higiénico patentizado por solo 25 centavos (canadiense, lo que representa unos 19 centavos en Estados Unidos) por cuadrado”, se indicó.

Otras de las reglas que se exponen en la página cibernética es que la persona no puede entrar al baño con artículos personales y que se le pudiera cargar por otros servicios que obtenga una vez esté dentro del baño.

“Una penalidad por no lavarse las manos siempre se le aplicaría”, destacó la aerolínea entre sus requisitos.

Habrá que esperar para conocer si el efecto de esta iniciativa se multiplicará en el mundo, como ha ocurrido con los cargos que se les imponen a los viajeros por llevar maletas y por el peso de las mismas.