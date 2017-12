Pelotero denuncia fue agredido y tratado como delincuente por agentes del Dican

EL jugador dominicano de Grandes Ligas Jean Segura, denunció este jueves que fue objeto de agresión física por parte de agentes de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAN), quienes alega hasta le chocaron su vehículo.

“El Dican me para con fusiles me dan golpes, me tiran al piso, me quitan mis pertenencias, me chocan mi vehículo como que somos unos delincuentes”, expresó el parador en corto de los Marineros de Seattle a través de su cuenta en Instragram @elmambodesegura.

En el mensaje que acompaña de una foto de los agentes que alegadamente cometieron la agresión en su contra deploró que “hoy es a mí, mañana será a otro pelotero más k lo k le hace es bien a nuestro país, soy un padre de 2 niños y una esposa, y si esos oficiales me dan un tiro se quedaba así, después dicen por qué nos marchamos de nuestro país”.

En la foto se observa a varios agentes, uno de ellos con un arma larga y a personas sobre la camioneta de la institución, a la cual subieron también al jugador.

El ya establecido jugador de Grandes Ligas, y que pertenece a los Gigantes del Cibao en la pelota Otoño Invernal, aunque no especificó en qué lugar ocurrió el incidente, agregó que los agentes del orden público entraron a su jepeta y se la dejaron vuelta un disparate.

La publicación en la red social de inmediato comenzó a provocar reacciones de los seguidores del beisbolista profesional, uno de ellos resaltó “y son gente de tan poca cultura general que no te conocen, siendo tú un pelotero que pone en alto el nombre de nuestro país”.