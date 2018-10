Peralta llama al diálogo a las organizaciones del transporte público

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, advirtió a los dirigentes y empresarios del transporte público que el Gobierno no permitirá, bajo ninguna circunstancia, la alteración del orden público en los llamados a paro que realizan en las rutas.

Gobierno con vocación de diálogo

Dijo que la mejor vía para dirimir las diferencias es el diálogo. El Gobierno ha dado muestras en diversas ocasiones de su vocación de diálogo para enfrentar los retos del país.

“El llamado que hacemos es al diálogo pues, como he reiterado en otras ocasiones, el Gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia la alteración del orden público. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la interrupción del tránsito”, dijo.

José Ramón Peralta ofreció declaraciones a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional.

Fue enfático al expresar que el único camino que les queda a los convocantes de paro del transporte, “es el diálogo. Es lo único. No podemos llevarnos de algunos sectores del transporte, que lo que quieren y han tenido su vida…viviendo en ocasiones, en base a políticas del chantaje…”.

Precisó que es la actitud de algunos sectores, “no todos”.

Actuar de manera clara

“Tenemos que actuar de manera clara, saber que lo que está consignado en el Presupuesto en los recursos de los combustibles, no es algo que inventara este Gobierno, es un problema de décadas y la Ley de Hidrocarburos que está… es una ley cuyos recursos son para cubrir la educación, la salud, los sueldos. Todo lo que tiene que ver con el Estado”, añadió.

El ministro administrativo de la Presidencia enfatizó que sería una irresponsabilidad del Gobierno aceptar esto para satisfacer demandas coyunturales.

“De todos modos nosotros llamamos al sector transporte a seguir el diálogo, que es lo que corresponde. Pero vuelvo y repito: no vamos a aceptar la interrupción del orden público, bajo ninguna circunstancia, ni tampoco la interrupción del tránsito en las vías.

Peralta respondió preguntas de los periodistas sobre declaraciones de dirigentes choferiles de la continuidad del paro del transporte público en puntos estratégicos de la ciudad y del país.

Prioridades

También le preguntaron sobre la posibilidad de modificar la Ley de Hidrocarburos. Sobre ese tópico señaló:

“Si buscan opciones, porque ahí están ingresos que están en el Presupuesto de la nación, que van a la educación, a la salud de los niños. A la Jornada Escolar Extendida, a la agropecuaria, a todos los sectores. Nosotros no hemos inventado nada, aquí hay una ley que depende de los precios internacionales del petróleo”.

Explicó que el Gobierno enviará autobuses del OMSA, porque hay que garantizar el transporte a la ciudadanía.

RD seguirá solidaridad

Sobre el terremoto que sacudió a Haití precisó que es necesario conocer el impacto de los daños y ver en qué puede República Dominicana asistir al vecino país.

“Siempre nos hemos caracterizado por ser una nación solidaria con todas las naciones hermanas. Como el año pasado, con las tormentas y ciclones que afectaron el Caribe, República Dominicana fue el primer país que acudió a dar su mano amiga, en el caso del terremoto de hace algunos años también fue el primero.

Indicó que el país será solidario en la medida en que se necesite la ayuda.