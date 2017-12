Policía designará una comisión para investigar denuncia de pelotero

La Policía Nacional anunció la noche de este jueves a través de su red social Twitter que va a designar una comisión para investigar la denuncia del pelotero Jean Segura, de que fue maltratado y agredido por agentes de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), de esa institución.

Segura, quien es pelotero de los Marineros de Seattle, manifestó a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de supuestas agresiones de agentes de la (Dican).

“El Dican me para con fusiles, me dan golpes, me tiran al piso, me quitan mis pertenencias, me chocan mi vehículo como que somos unos delincuentes. Hoy es a mí, mañana será a otro pelotero más que lo que le hace es bien a nuestro país. Soy un padre de dos niños, y (tengo) una esposa, y si esos oficiales me dan un tiro se quedaba así. Después dicen por qué nos marchamos de nuestro país?????? Se entran a mi yipeta, me la dejan vuelta un disparate…”, escribió el pelotero.