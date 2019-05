Presidente JCE ve “un gran paso de avance” eliminación del voto de arrastre en 26 provincias

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo hoy que la eliminación del voto de arrastre en 26 provincias de 32 representa un gran paso de avance y que en ese sentido no hay vuelta atrás.

Destacó que la medida es una conquista para algunas demarcaciones donde la elección del senador no será el producto de sumatorias.

“Esto es un ejercicio y una oportunidad para que el legislador pueda eliminar el párrafo 4 del artículo 104”, dijo Castaños al conversar con periodistas que cubren esa fuente.

“No habrá vuelta atrás, se presenta una posibilidad interesante para el Congreso para que definitivamente eliminen de la ley 15-19 esta sumatoria que está en el párrafo 4 del artículo 5-4”, señaló el funcionario.

“Todavía he escuchado algunos que van a recurrir en inconstitucionalidad la decisión de la institución y quizás se le presenta al Tribunal Constitucional y nosotros no tenemos ningún problema con eso, con que esa sumatoria que está en párrafo 4 la declaren inconstitucional, de hecho la decisión generalizada del Pleno es estar de acuerdo con el ejercicio previo del derecho político de los dominicanos, no hay ningún capricho a que eso sea modificado”, agregó Castaños Guzmán.