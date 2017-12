Presidente Nicolás Maduro quiere reunirse con Julio Borges en República Dominicana

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, indicó que quiere reunirse en persona con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y uno de los representantes de la oposición en la mesa de diálogo que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, con el fin de consolidar la paz en el país y la tranquilidad de la sociedad venezolana.

“Nos vamos a sentar en República Dominicana porque yo quiero paz, yo quiero acuerdo, porque quiero paz” dijo.

El próximo viernes 15 de diciembre se reanuda el proceso de diálogo con la oposición venezolana, que busca fortalecer la paz en Venezuela.

Asimismo, señaló que “la oposición venezolana se ha negado de dialogar de manera directa conmigo, y lo que no saben es que el acuerdo será firmado por mi, así como cada uno de los temas desarrollados en la mesa del diálogo” indicó.

“Yo le digo a toda la oposición bienvenidos. El próximo 15 de diciembre nuestra delegación estará en Santo Domingo”, expresó desde el Liceo Antonio Miguel de Caro, en Caracas, donde ejerció su derecho al voto.

“Es vulgar la forma como dirigen desde Washington a la oposición venezolana, la dirigen como si fueran esclavos y borregos de ellos, a mi me da vergüenza y pena ajena ver como les dan órdenes. Es una vergüenza ver como desde el gobierno de Donald Trump tratan como borregos y manotean a la oposición venezolana“, cuestionó Maduro.

De igual forma, manifestó que “Ramos Allup no te vistas que no vas. No das para más compadre”. “Desde el norte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya decidió quién será su candidato presidencial“.

“Les dieron 1 millón de dólares y les dijeron ‘se van a República Dominicana a dialogar con Maduro’; se tuvieron que tragar las palabras que habían dicho. Julio Borges se repartió ese millón de dólares con Eudoro González, y Gustavo Velázquez“, este último redactor del decreto que concedió el indulto al narcotraficante y representante del Cartel de Medellín en Venezuela, Larry Tovar Acuña.