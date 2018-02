Crucero familiar en el Disney Dream

Escrito por: Georgina Cruz

Algunas veces todos disfrutábamos de una mañana o tarde en una piscina; otras veces los chicos estaban en sus clubes y los adultos en el Spa. En lo que respecta a vacaciones familiares –sobre todo en las que participan tres generaciones – un concepto es importante: seleccionar un tipo de viaje que ofrezca algo para todas las edades. Así todo el mundo se divierte. Unas vacaciones muy populares entre familias, que se atienen a este concepto, son los cruceros cortos.

Los cruceros ofrecen facilidades y actividades para grandes y chicos, así que nadie se aburre, y una travesía corta, de tres o cuatro días es más económica que las de una semana o más, y se acaba pronto, que es bueno por si hay alguien a quien no le ha gustado. Otro beneficio de los cruceros cortos es que no necesitan navegar mucho, por lo cual, hay menos oportunidad que alguien se sienta mal por el mareo. Y quizás lo mejor de todo, nadie tiene que cocinar ya que las comidas y meriendas están incluidas en el precio del boleto, y al contrario de vacaciones por tierra, no hay que estar pensando en que restaurante se va a cenar, ni hacer reservaciones ni arreglos de transporte al restaurante –solamente hay que caminar de la cabina al comedor.

Así fue un crucero familiar de cuatro días a Nassau y Castaway Cay, una isla privada en las Bahamas abordo del Disney Dream de la línea Disney Cruise Line desde Puerto Cañaveral, cerca de Walt Disney World. Seis miembros de nuestra familia –tres generaciones—lo disfrutaron. Aprovechando la proximidad a Disney World alquilamos una noche en el resort Copper Creek Villas, un centro vacacional rústico junto al lago con lanchas que llevan al Reino Mágico de Disney donde nos pasamos un día disfrutando de todas las atracciones y el nuevo despliegue de fuegos artificiales Happily Ever After (Felices para siempre) antes de zarpar en el barco –llegando con tiempo y evitando así el estrés y preocupaciones si hay demoras en vuelos el día del crucero.

Ya relajados por haber pasado un día en el ambiente campestre y disfrutando de las piscinas y otras facilidades del resort, tomamos el autobús de la línea de cruceros para llegar al puerto y abordar el Disney Dream, el tercer barco de la línea Disney Cruise Line lanzado en el 2010. El barco tiene un mar de facilidades y actividades para todas las edades. Los pequeños marineros tienen clubes infantiles incluyendo el Oceaneer Club para chicos de 3 a 12 años y Edge y Vibe para adolescentes.

En los clubes hay actividades organizadas, incluyendo juegos, competencias, fiestas, y películas de Disney. Un área muy popular en el Oceaneer Club es la de Star Wars, donde los chicos pueden “pilotear” la nave de la serie, Millennium Falcon, ver al robot R2 D2 y hasta entrenarse para unirse a la “Fuerza” y convertirse en Jedis en el programa de la Academia de Entrenamiento de Jedis –y hasta enfrentarse al malvado Darth Vader. En otras áreas del Oceaneer Club los chicos pueden ver episodios de la serie animada Disney XD, disfrutar de sesiones de artes manuales, y participar en juegos. El club también tiene espacios con temática de Andy’s Room de la serie de cintas “Toy Story,” y “Pixie Hollow” con tema de hadas.

Mientras los niños están en sus clubes, los adultos tienen sus propias áreas para el recreo incluyendo una piscina para mayores de 18 años con espacios llenos de sillas de extensión, un área para solearse llamada Satellite Falls con una fuente y “cortina de lluvia” para refrescarse. El Senses Spa con servicios de salón de belleza y masajes y otros tratamientos y un bar de jugos es otra sección del barco ideal para los adultos.

Cuando las familias desean disfrutar de las piscinas juntos, grandes y chicos pueden ir a las piscinas familiares, incluyendo la Mickey Pool, con un deslizadero. Y quizás lo más popular de todo para adultos y chicos es el AquaDuck, lo que Disney llama “la primera montaña rusa acuática,” de 765 pies de largo donde se monta en balsa para un trayecto por las cubiertas superiores del barco, atravesando una de sus chimeneas, y extendiéndose en una parte sobre el mar a una altura de 13 pies sobre el agua.

Otras actividades que las familias pueden disfrutar juntos incluyen juegos y competencias organizadas, sesiones para aprender a dibujar un personaje de Disney, oportunidades de posar para fotos con princesas, incluyendo a la Cenicienta y Blanca Nieves. y otros personajes de Disney incluyendo al Ratón Miguelito, el Pato Donald y Minnie. También las familias pueden participar en una actividad de detectives con tema de los Muppets e ir por el barco en pos de pistas para resolver un misterio. Usando una insignia de detective especial suministrada, los participantes se paran frente a cuadros que se animan cuando alguien se para en frente de ellos y reciben pistas para resolver el misterio del “Caso de Espectáculo Robado.”

Imperdibles familiares incluyen una Noche de Piratas con fiesta en las cubiertas superiores, espectáculo y despliegue de fuegos artificiales; revistas musicales al estilo de Broadway incluyendo una recientemente estrenada con tema de “Beauty and the Beast,” y películas y cintas animadas de Disney en el cine del crucero.

Para los adultos que gusten de hacer vida de noche hay un distrito de clubes nocturnos que incluyen el 687 Pub, Pink, el District Lounge y Skyline. Y un sitio que tienta a chicos y grandes es Vanellope’s Sweets and Treats, una heladería y dulcería con tema de la cinta “Wreck-It Ralph.” Ofrece helados hechos a mano y golosinas a la venta. Tambien hay unas máquinas con helado gratis a la disposición de los pasajeros.

A la hora de comer, el Disney Dream, como todos los barcos de Disney, ofrece tres comedores principales: Royal Palace (con tema de las princesas de Disney), Enchanted Garden (inspirado en los jardines de Versalles) y Animator’s Palate (con un espectáculo con tema de los cartones de Disney) y los pasajeros van de uno al otro restaurante con sus meseros cada noche. El servicio y la comida son excelentes. Hay dos restaurantes solamente para adultos, Palo y Remy, y uno estilo bufé, Cabanas, al igual que quioscos con comidas rápidas incluyendo el Flo’s V8 Café.

Los puertos incluyen a Nassau en las Bahamas y a Castaway Cay, la isla privada de Disney en las Bahamas. Entre las atracciones en Nassau se encuentran los jardines de Ardastra Gardens son sus flamencos que marchan, la atracción de los piratas, Pirates of Nassau, las playas de Paradise Island y puntos de interés como la plaza Rawson Square, la Casa de Gobierno con una estatua de Cristóbal Colón al frente y el Mercado de la Paja en Bay Street con artesanía local. Tomamos un pase para un día en el Hilton British Colonial para disfrutar de su linda playa a unos pasos del muelle de cruceros.

En Castaway Cay, algo muy popular es alquilar una cabaña en las arenas de las playas, y viene con alquiler de bicicleta, equipo para bucear tipo snorkel, y cama flotante. Las cabañas cuentan con mini-refrigerador con agua, refrescos y frutas, al igual que productos contra el sol y tienen ducha y hamaca. Las atracciones de Castaway Cay incluyen deslizaderos, playas familiares, para adolescentes y adultos, almuerzo incluido, actividades organizadas, tiendas y una oficina postal.

Después de explorar los puertos, los camarotes del Disney Dream son lindos y cómodos hogares en alta mar, con decorado con toques náuticos. Cada cabina tiene un baño dividido para que dos personas lo puedan usar al mismo tiempo con privacidad.

Informes: www.disneycruise.com.