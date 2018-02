Más allá de Miami y Orlando

Escrito por: Georgina Cruz

En lo que respecta a la Florida, todo el mundo conoce a, o a oído hablar, de Miami y Orlando, pero la peninsula floridana tiene muchos otros destinos magníficos para vacaciones divertidas, y algunos de ellos se pueden combinar facilmente con visitas a Miami o a Orlando. He aquí algunos para considerar durante su próximo viaje a la Florida.

* Fort Lauderdale, playa y atracciones de clase mundial – A una hora de Miami, cuenta con 23 millas de playa con la designación de “Blue Wave” (Ola Azul), más de 34,000 habitaciones en una variedad de hoteles y centros vacacionales con spas, más de 300 millas de canales y carreteras marítimas que le han ganado el sobrenombre de “La Venecia de América,” miles de restaurantes y una vibrante vida artística y cultural. Una buena manera de disfrutar de todo en Fort Lauderdale es por medio del servicio de taxis acuáticos (“Water Taxi”) que recuerdan a los “vaporetos” de Venecia. Una de las paradas del “Water Taxi” es en el magnífico Museo de Arte de Fort Lauderdale en el One East Las Olas Boulevard con una colección permanente y exhibiciones especiales durante el año con obras de artistas de renombre. Otras atracciones incluyen el pintoresco bulevar Las Olas –ideal para ir de compras y disfrutar de los muchos restaurantes; el International Swimming Hall of Fame, frente al mar por la carretera A1A, que es el salón de la fama de la natación, donde “Tarzán” (Johnny Weissmuller) se entrenó y hay exhibiciones y recuerdos de él y otras luminarias de la natación y el Jungle Queen Riverboat, un vapor de río, que zarpa del Bahía Mar Yacht Basin todos los días para ver el “Millionaires Row” (donde se encuentran las mansiones de millonarios y gente famosa que viven o han vivido aquí incluyendo a Burt Reynolds, Nick Nolte y Gloria Vanderbilt) y hace una parada en una isla con una villa de gentes nativas. Atracciones familiares incluyen el Museum of Discovery & Science, 401 S.W. Second Street, con más de 200 exhibiciones en ocho salones y también cuenta con un teatro IMAX con películas en tercera dimensión. Para espectáculos nocturnos, la ciudad cuenta con, entre otros, el Broward Center for the Performing Arts, con dos teatros en el distrito cultural Riverwalk Arts & Entertainment District que ocupa 22 calles en el corazón de la ciudad. El nuevo Conrad Fort Lauderdale Beach que abrió hace unos meses junto a la exclusiva playa North Beach de Fort Lauderdale ofrece vistas del Atlántico o la carretera marítima Intracoastal Waterway, 290 suites con comodidades que incluyen cocinas gourmet, baños de mármol italiano y terrazas. Para el recreo hay un spa, piscina y cuatro restaurantes y bares. Informes: http://conradhotels3.hilton.com/en/index.html. Informes sobre Fort Lauderdale: www.sunny.org.

Fort Myers, Sanibel y Captiva – Fort Myers, cuenta con playas que se extienden por unas 50 millas con arenas finas como el polvo facial, ubicadas por el sudoeste de la Florida en el Golfo de México, y con los adornos de bellos collares de caracoles sobre todo en las islitas vecinas de Sanibel y Captiva. Se han identificado más de 400 variedades de caracoles en sus arenas. Puntos de interés en Fort Myers y sus alrededores incluyen el Bulevar McGregor en Fort Myers, adornado en ambos lados con bellas palmas reales, las primeras 200 de ellas traídas a Fort Myers de Cuba por el inventor famoso Tomás Edison del bombillo eléctrico y otras invenciones, quien pasaba los inviernos aquí. Su casa y la de su amigo y vecino, el magnate automovilístico, Henry Ford ahora son museos. Puntos de interés en Sanibel incluyen la reserva natural de 6,000 acres de extensión, J. N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge, hogar de muchas especies de aves exóticas y plantas.

Informes: www.fortmyers-sanibel.com.